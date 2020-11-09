Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Деловое.ТВ Телеканал 360° НТВ Городовой Piter.tv Piter.tv Дума ТВ РЕН ТВ МИР 24 Известия Piter.tv Москва 24 МИР 24 Дума ТВ НТВ Мой Брянск РЕН ТВ Мой Брянск ТВ Центр Piter.tv Моя Москва.онлайн Городовой

Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.

Поделиться