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РБК
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

ПРАЙМ01:46
Ведомости

Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Ведомости00:58
URA.Ru

Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

URA.Ru23:59
Телеканал 360°

Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Телеканал 360°00:23
РЕН ТВ

Банки РФ протестируют открытие счетов физлицам по видеосвязи

РЕН ТВ00:01
Lenta.ru

Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

Lenta.ru00:56
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

РБК23:30

В Хакасии объяснили отказ в госпитализации 90-летней пациентки с поражением легких

Власти Хакасии заявили, что для 90-летней пациентки с поражением легких, которую не положили в больницу, оставили место в ковидном госпитале кожно-венерологического диспансера, сообщает канал «360».
В Хакасии объяснили отказ в госпитализации 90-летней пациентки с поражением легких
Общественное телевидение России02:40

В Госдуме советуют не ждать изменений в отношениях с США

Морозов надеется, что Россия и США придут к конструктивному диалогу. «то касается взаимоотношений с Россией (с приходом Байдена в Белый дом), то я не думаю, что стоит ждать каких-то резких движений со стороны США», – рассказал Депутат Госдумы Антон Морозов.
В Госдуме советуют не ждать изменений в отношениях с США
ФедералПрессвчера в 16:36

Итоги недели, ч.2: АвтоВАЗ готовит конвейер для кросса от Nissan за 550 т.р., новый Kia Mohave вышел на рынок РФ и правила торможения с ABS

Новый Nissan российской сборки за 550 тысяч рублей Прошедший осенний месяц стал достаточно знаменательным в автомобильном мире, так как бренд Nissan наконец-то представил на обозрение общественности свой компактный кроссовер Magnite.
NaAvtotrasse.ruвчера в 01:00

В Ростовской области возбудили дело о геноциде после обнаружения захоронения времен ВОВ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны в Миллеровском районе Ростовской области.
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Мишустин поручил во всех регионах создать резерв коек для больных COVID-19

«Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения, и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам», — добавил Мишустин.
Известия06:16

«Интер» определил Канте в качестве главной трансферной цели

Полузащитник "Челси" Нголо Канте стал ключевой трансферной целью "Интера", сообщает Goal со ссылкой на Canal+.Источник отмечает, что в последние недели итальянская команда была связана с несколькими звездами "синих", но их главным намерением является подписание контракта с Канте.
Soccer.ruвчера в 03:07

Бессменный глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с марта 2004 года, уйдет в отставку, рассказал РБК источник в правительстве и подтвердил источник в центральном аппарате ФАС, а также собеседник, близкий к ведомству.
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