Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.

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