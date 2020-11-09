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Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

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Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
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ПРАЙМ

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

ПРАЙМ01:46
Ведомости

Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Ведомости00:58
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

РБК23:30
Телеканал 360°

Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Телеканал 360°00:23
РЕН ТВ

Банки РФ протестируют открытие счетов физлицам по видеосвязи

РЕН ТВ00:01
URA.Ru

Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

URA.Ru23:59
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Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

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