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РБК
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Телеканал 360°
Гудвилл.онлайн
URA.Ru
ПРАЙМ
РБК
ГЛАС.RU
SIA.ru
Хайтек
ФАН
Lenta.ru
Промсвязьбанк планирует использовать технологию в удаленных точках страны и с ее помощью предоставлять до 90% банковских услуг, которые клиенты получают в отделениях, рассказал представитель банка, назвав эту возможность основным плюсом технологии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

ПРАЙМ01:46
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

РБК23:30
Lenta.ru

Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

Lenta.ru00:56
Телеканал 360°

Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Телеканал 360°00:23
РЕН ТВ

Банки РФ протестируют открытие счетов физлицам по видеосвязи

РЕН ТВ00:01
URA.Ru

Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

URA.Ru23:59
Ведомости

Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Ведомости00:58

Роскосмос внес в госбюджет за девять месяцев в 3,5 раза больше прогнозируемых доходов

Поступления в российский бюджет от Роскосмоса за девять месяцев составили более 1 млрд рублей, что в 3,5 раза превысило прогнозируемый объем средств, которые должны были поступить в бюджет от госкорпорации.
ТАСС16:05

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iXBT.com22:47

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Евразия Daily00:32

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РБК02:00