Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи
Промсвязьбанк планирует использовать технологию в удаленных точках страны и с ее помощью предоставлять до 90% банковских услуг, которые клиенты получают в отделениях, рассказал представитель банка, назвав эту возможность основным плюсом технологии.В источнике
С чего всё началось
Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи
Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
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