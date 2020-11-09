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РБК
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
Подробнее о событии
ТАСС

ЦБ: идентификация по видеосвязи связана с высокими рисками для граждан и банков

ТАСС09:20
ПРАЙМ

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

ПРАЙМ01:46
Lenta.ru

Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

Lenta.ru00:56
Телеканал 360°

Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Телеканал 360°00:23
РЕН ТВ

Банки РФ протестируют открытие счетов физлицам по видеосвязи

РЕН ТВ00:01
URA.Ru

Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

URA.Ru23:59
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

РБК23:30

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев упала на 13,3%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам января - октября 2020 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 13,3%, до 641,1 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.
ТАСС03:35

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

Пандемия коронавирусного заболевания вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, сообщил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС07:02

Адвокат Конкина рассказала о результатах экспертизы по делу о гибели дочери артиста

Судебно-медицинская экспертиза показала, что дочь артиста Владимира Конкина София перед смертью не употребляла никаких психотропных веществ, однако специалисты нашли в ее крови немного алкоголя, точная причина ее гибели пока не установлена.
ТАСС10:33

В воинской части в Белоруссии произошел взрыв газа

«На территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности, произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении Минобороны.
РБК11:14

В Японии создали роботизированную руку для одиноких мужчин

Механизм пахнет женским шампунем и может потеть Ученые из японского Университета Гуфу спроектировали механизм в форме руки, с которым одинокие мужчины могут ходить гулять, и не чувствовать себя одиноко.
Центральная Служба Новостей7 ноября в 01:17

ОКР сделал заявление по итогам слушаний дела ВАДА против РУСАДА в CAS

По итогам слушаний по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS), Олимпийский комитет России, участвовавший в процессе в качестве третьей стороны, ожидает беспристрастного и справедливого решения Коллегии арбитров CAS.
Спорт-Экспресс09:00

Исландские ученые раскрыли тайну разлива ледниковых озер

Давняя загадка, связанная с изучением ледников, а точнее, ледниковых озер, была недавно и причем совершенно случайным образом решена группой ученых, которую возглавлял астробиолог Эрик Гайдос, профессор Школы океанологии и наук о Земле и технологий UH Mānoa (SOEST).
Planet Today7 ноября в 14:51

Битва за Шушу. Положение армии Карабаха стало отчаянным, кульминация — сейчас. Как Азербайджану удается все время побеждать: военный эксперт

Бои за историческую столицу Нагорного Карабаха — горную крепость Шуша — начались еще в конце октября, когда появились первые сообщения армянской стороны о том, что передовые отряды противника были замечены в нескольких километрах от города.
Новая газета09:40