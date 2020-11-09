Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

ПРАЙМ01:46
Ведомости

Банки протестируют открытие счетов по видеосвязи

Ведомости00:58
Телеканал 360°

Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Телеканал 360°00:23
Lenta.ru

Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

Lenta.ru00:56
РЕН ТВ

Банки РФ протестируют открытие счетов физлицам по видеосвязи

РЕН ТВ00:01
URA.Ru

Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

URA.Ru23:59
РБК

Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

РБК23:30

Shell обжаловала решение Польши по делу «Северного потока 2»

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию с точки зрения антимонопольного законодательства Польши.
Интерфакс08:13

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу для урегулирования в Карабахе

В минувшую субботу, 7 ноября, между лидерами России и Турции состоялся телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган предложил Путину создать общую рабочую группу, которая займется урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.
Evo-rus.com08:33