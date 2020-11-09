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Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.

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