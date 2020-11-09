Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи
Весной, во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, Банк России разрешил банкам открывать клиентам счета для социальных платежей удаленно с помощью современных средств связи. Однако тогда крупные банки не воспользовались этим послаблением ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи
Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
РБК23:30
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