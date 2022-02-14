По данным Банка России, в III квартале 2021-го атаки с использованием методов социальной инженерии применялись на 163% чаще, чем в те же месяцы 2020-го, число таких мошенничеств составило более 12,2 тыс.
Предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев, лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про эту страну, сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в легком весе, Дастин Порье, ответил на вопрос о том, примет ли он бой со своим бывшим одноклубником Колби Ковингтоном, если организация предоставит им возможность урегулировать разногласия в октагоне.
Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в течение 48 часов, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», — заявил Песков в интервью РИА Новости.
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.