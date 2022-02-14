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Банки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенниками

Банки подвергли критике предложенный Центральным банком РФ (ЦБ) законопроект по борьбе с мошенниками.
Известия
Также оговаривалась возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы Банка России о попытках переводов без согласия клиента.
АБН
В результате выяснения ситуации, нескольких приостановок проведения платежей и согласований с клиентами, задержка может составить до двух дней.
Телеканал 360°
Как отметили в пресс-службе ЦБ, с участниками рынка обсуждались изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам.
Известия

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Переводы будут идти два дня: банки увидели угрозу в новой идее ЦБ
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Банки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенниками
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Банки раскритиковали проект ЦБ по борьбе с мошенниками
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«Известия»: банки раскритиковали идеи ЦБ по противодействию подозрительным переводам
Телеканал 360°20:00
Банки остались недовольны предложениями ЦБ по борьбе с мошенниками
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