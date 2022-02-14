ИзвестияБанки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенникамиХорошо ли подобран заголовок?ДаНетБанки подвергли критике предложенный Центральным банком РФ (ЦБ) законопроект по борьбе с мошенниками.ИзвестияТакже оговаривалась возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы Банка России о попытках переводов без согласия клиента.АБНВ результате выяснения ситуации, нескольких приостановок проведения платежей и согласований с клиентами, задержка может составить до двух дней.Телеканал 360°Как отметили в пресс-службе ЦБ, с участниками рынка обсуждались изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияDeita.ruТелеканал 360°АБНПодробнее о событииПереводы будут идти два дня: банки увидели угрозу в новой идее ЦБDeita.ru22:15Банки остались недовольны предложениями ЦБ по борьбе с мошенникамиАБН21:58«Известия»: банки раскритиковали идеи ЦБ по противодействию подозрительным переводамТелеканал 360°20:00Банки раскритиковали проект ЦБ по борьбе с мошенникамиNews.ru20:38Банки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенникамиИзвестия19:13Показать ещёОценить16Поделиться