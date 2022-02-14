Украинские олигархи и представители бизнеса начали покидать страну чартерными рейсами, пишет издание "Украинская правда" "Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов", отмечается в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил того "как можно скорее" посетить его страну, передает телеканал CNN со ссылкой правительственный источник в Киеве.
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского слабым трусливым диктатором, а также рассказал о своих попытках бороться с ним в связи с угрозой своего возможного ареста в скором времени.