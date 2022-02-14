ИзвестияБанки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенникамиБанки подвергли критике предложенный Центральным банком РФ (ЦБ) законопроект по борьбе с мошенниками.ИзвестияFINMARKET.RU - Банк России обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам.ФинмаркетТакже обсуждается возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.ФинмаркетВ результате выяснения ситуации, нескольких приостановок проведения платежей и согласований с клиентами, задержка может составить до двух дней.Телеканал 360°Читать далееСвернутьИзвестияИзвестияDeita.ruKonkurent.ruТелеканал 360°АБНПодробнее о событииБанки раскритиковали предложения ЦБ РФ по борьбе с мошенникамиИзвестия19:13Переводы будут идти два дня: банки увидели угрозу в новой идее ЦБDeita.ru22:15Банки остались недовольны предложениями ЦБ по борьбе с мошенникамиАБН21:58Банки раскритиковали проект ЦБ по борьбе с мошенникамиNews.ru20:38«Известия»: банки раскритиковали идеи ЦБ по противодействию подозрительным переводамТелеканал 360°20:00«Переводы будут идти по два дня». Всех клиентов банков расстроили новым законопроектомKonkurent.ru01:20Показать ещёОценить30Поделиться