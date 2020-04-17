Общество
Вести.RuБанки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. Злоумышленники притворяются социальными работниками и предлагают банковским клиентам – особенно пожилым людям – помощь в оформлении пропуска.
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с чего всё началось
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.РБКвчера в 17:00
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