Экономика
КоммерсантъБанки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.
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с чего всё началось
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.Коммерсантъвчера в 22:36
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