Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.
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с чего всё началось

Банки раздали долги взыскателям

По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ20 октября в 22:36

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Банки раздали долги взыскателям

Коммерсантъ20 октября в 22:36

Банки передали в работу коллекторам 450 млрд долгов россиян

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По итогам года банки передадут в работу коллекторам около 540-550 млрд рублей «просрочки» - НАПКА

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Экономика

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РБК вчера в 23:33
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru вчера в 10:08
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В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
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Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
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