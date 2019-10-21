Экономика
КоммерсантъБанки раздали долги взыскателям
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
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Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
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В России каждая десятая компания планирует сократить работников
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Происшествия
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Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
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Политика
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Политика
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Общество
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Армия и оружие
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Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, куда боевики ИГ перебрались после поражения в Сирии
Как отметил глава оборонного ведомства, группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России), потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике, существенно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии.
Культура
На «Маяке» выходит цикл программ о самозванцах екатерининской эпохи
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Появилось видео с кадрами допроса подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ярославской области, где в результате пожара погибли семь человек.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Культура
Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Здоровье
Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов
Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Происшествия
Опубликован список пострадавших в ЧП с дамбой в Красноярском крае
Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, без вести пропавшими считаются пятеро.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.