По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Происшествия В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Политика Евросоюз согласится продлить Brexit 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.

Происшествия Все дамбы в России проверят после трагедии под Красноярском «В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», – заявили в пресс-службе.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.

Армия и оружие Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД Существует высокая вероятность, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).