Будьте в Плюсе

Банки решили ухудшить условия для снятия наличной валюты

В ряде крупнейших кредитных организаций клиентам предлагают конвертировать валюту в доллары для обналичивания только по внутреннему курсу банка.
URA.Ru
Например, 9 и 10 марта можно было снять максимум 5 тысяч долларов каждому клиенту.
URA.Ru
Введением ограничений ЦБ вызвал эмоциональный наплыв желающих снять валюту со счета, считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.
Свободная Пресса
По мнению главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, из-за санкций, в которые «загнал» Россию Запад, может возникнуть дефолт.
URA.Ru

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Банки решили ухудшить условия для снятия наличной валюты
Известия19:14
Банки ухудшают условия по снятию валюты
Московский Комсомолец19:22
ВТБ, «Тинькофф» и «Открытие» изменили условия выдачи валюты
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