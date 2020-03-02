Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

с чего всё началось

В начале этого года резко сократилось количество выданных населению кредитных карт. В январе банки оформили 540 тысяч штук "пластика", что почти на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.

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