Экономика
Российская газетаБанки резко ограничили выдачу кредиток россиянам
В начале этого года резко сократилось количество выданных населению кредитных карт. В январе банки оформили 540 тысяч штук "пластика", что почти на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).РБК16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:32, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Здоровье
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о первом случае заражения коронавирусом Covid-19 в Нью-Йорке.
Общество
Гурулёв: «Олерон+» пока не может встать на ноги с вывозом мусора
К сожалению, «Олерон+» пока не может встать на ноги.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Экономика
Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Музыка
Лазарев накричал на одного из членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе»
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (3:5) набрал два очка, сделав две результативные передачи.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек
Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Политика
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Наука
Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России
Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Культура
Умерла народная артистка России Мария Антонова
Футбол
Месси не забил в семи выездных матчах подряд впервые с 2007 года
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.