Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

с чего всё началось

Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", пишет РБК.

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