Экономика
РИА НовостиБанки стали выдавать россиянам меньше кредитных карт
Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", пишет РБК.
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с чего всё началось
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).РБК16:01
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