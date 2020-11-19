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Российская газета
Российская газета

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

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Накануне.Ru
Сразу на 4,3 процента упала доля положительных решений по выдаче ипотечных займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, как пишет издание РБК, такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

Российские банки в октябре снизили уровень одобрения заявок на ипотеку: доля положительных решений по обращениям за такими кредитами за месяц упала сразу на 4,3 процентного пункта, до 65,3%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК.
РБКвчера в 15:06
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки все реже выдают ипотеку россиянам

ПРАЙМ03:16
Российская газета

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

Российская газета00:12
URA.Ru

Россияне столкнулись с проблемами при получении ипотеки

URA.Ruвчера в 15:34
News.ru

Банки начали отказывать россиянам в получении ипотеки

News.ru18:55
Forbes

Банки стали одобрять меньше ипотечных заявок на фоне новой волны COVID-19

Forbes17:45
Эхо Москвы

Российские банки, по данным РБК, резко снизили одобрение ипотеки

Эхо Москвы19:05
РБК

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

РБКвчера в 15:06

Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

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ТАСС08:35

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В Омске сотрудники ФСБ начали проверку в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.
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Россиянам стали реже одобрять кредитные карты

Российские банки стали на треть реже одобрять заявки по кредитным картам, чем год назад, на начало осени одобрено 22,3% заявок, также уменьшилось и число одобрения заявок на получение потребительского займа, пишет в четверг газета «Известия».
РИАМО03:28

Актриса Скороходова оправдала Цивина его влюбленностью в образ Баталова

Дело вокруг наследства актера Баталова обрастает новыми подробностями — на защиту «черных риелторов» Цивина и Дрожжиной встала актриса и драматург Елена Скороходова, которой пара однажды помогла, хотя на тот момент они были едва знакомы.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому предполагается расширение до 267,8 га территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Курганская" за счет включения в нее участков в промышленной зоне Кургана и в селе Иковка Кетовского района.
ТАСС02:39

РПЦ опубликовала перечень действующих в интернете лжесвященников

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата опубликовал в четверг перечень лжесвященников, интернет-ресурсы и блоги которых не имеют отношения к деятельности Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС07:08

В Армении заявили об использовании «Искандера» в Нагорном Карабахе

Армянские военные во время недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха и сопредельных районов применили оперативный тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».
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Чубайс назвал позитивный результат от пандемии коронавируса

«Принуждение к цифре» стало одним из главных позитивных результатов пандемии коронавируса, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на XIII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в онлайн-режиме.
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Прожиточный минимум пенсионеров в Подмосковье увеличили еще на 541 рубль в 2021 году

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Новые ограничения в связи с коронавирусом вводятся в Санкт-Петербурге

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Джеймс Харден отказался продлевать контракт с «Хьюстоном» с рекордной зарплатой в истории

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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

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