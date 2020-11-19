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Российская газета
Российская газета

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

Сразу на 4,3 процента упала доля положительных решений по выдаче ипотечных займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, как пишет издание РБК, такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии

Российские банки в октябре снизили уровень одобрения заявок на ипотеку: доля положительных решений по обращениям за такими кредитами за месяц упала сразу на 4,3 процентного пункта, до 65,3%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК.
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Forbes

Банки стали одобрять меньше ипотечных заявок на фоне новой волны COVID-19

Forbes17:45
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