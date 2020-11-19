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Сразу на 4,3 процента упала доля положительных решений по выдаче ипотечных займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, как пишет издание РБК, такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.

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