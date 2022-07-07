Выдача кредитов физлицам российскими банками резко выросла по итогам июня, свидетельствуют предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Всего за первый летний месяц было выдано кредитов на 675,3 млрд рублей — это на 70% больше, чем в мае.

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