Выдача кредитов физлицам российскими банками резко выросла по итогам июня, свидетельствуют предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Всего за первый летний месяц было выдано кредитов на 675,3 млрд рублей — это на 70% больше, чем в мае.В источнике
Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за освобождение от срочной службы, сообщил источник в силовых структурах полуострова.