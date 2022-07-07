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Банки резко увеличили выдачу кредитов россиянам в июне

Выдача кредитов физлицам российскими банками резко выросла по итогам июня, свидетельствуют предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Всего за первый летний месяц было выдано кредитов на 675,3 млрд рублей — это на 70% больше, чем в мае.В источнике

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Аналитики Frank RG сообщили, что в июне в России резко вырос рынок ипотеки
Газета.Ru08:03
Рост кредитования в России подскочил на 70%
Новый проспект07:19
Банки резко увеличили выдачу кредитов россиянам в июне
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Аналитики Frank RG: российский рынок ипотеки в июне начал быстро восстанавливаться
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