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Банки.ру
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Системно значимые кредитные организации РФ в период с 20 марта по 11 сентября реструктурировали более 3,6 тыс. кредитов юридическим лицам на сумму свыше 4,3 трлн рублей, или 13,4% от совокупного портфеля этих банков.В источнике
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ТАСС

Российские банки c марта реструктуризировали кредитов МСП на 750 млрд рублей

ТАССвчера в 09:59
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
TatCenter

Более 160 тыс. россиян получили кредитные каникулы

TatCenterвчера в 01:00
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
Коммерсантъ Приложения

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Коммерсантъ Приложениявчера в 17:00
Деловое.ТВ

Банки РФ с начала пандемии реструктурировали более 1,5 млн кредитов

Деловое.ТВвчера в 03:12

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Власти одобрили создание одного оператора мусора для Петербурга и области

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на встрече с Путиным 10 июня объяснял необходимость единого оператора следующим образом: «Это позволит нам объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий».
РБК02:00

Мишустин подписал постановление о поддержке льняной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о мерах поддержки льняной промышленности, предусматривающее субсидирование отечественных текстильных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
ТАСС02:19

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков из-за последних заявлений.
Страна Советов on-line02:52
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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Назван витамин, нехватка которого грозит развитием рака

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D. Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.
РИА Новости03:39
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

29 сентября 2020 года Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и членов белорусского правительства из-за нарушения прав человека.
Саминвестор03:38
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