Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей
Системно значимые кредитные организации РФ в период с 20 марта по 11 сентября реструктурировали более 3,6 тыс. кредитов юридическим лицам на сумму свыше 4,3 трлн рублей, или 13,4% от совокупного портфеля этих банков.В источнике
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Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей
ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта
Вести.Ruвчера в 00:12