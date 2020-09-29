Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Банки.ру
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Системно значимые кредитные организации РФ в период с 20 марта по 11 сентября реструктурировали более 3,6 тыс. кредитов юридическим лицам на сумму свыше 4,3 трлн рублей, или 13,4% от совокупного портфеля этих банков.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

В России заканчиваются «кредитные каникулы»

Российская газета18:00
РБК

Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

РБК17:00
TatCenter

Более 160 тыс. россиян получили кредитные каникулы

TatCenterвчера в 01:00
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
ТАСС

Банки с марта реструктуризировали более 1,5 млн кредитов россиян

ТАСС28 сентября в 15:46

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Введение нетрудовых рабочих дней и режима самоизоляции негативно сказалось на экономике российских компаний: в 2020 году 35% организаций вынуждены были срезать зарплату своим сотрудника в период пандемии, а еще около 25% компаний пошли на сокращения штатной численности персонала.
Газета.Ruвчера в 13:49
138

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00

«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», новая LADA XRay #CLUB с пакетом Multimedia оснащается 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (в паре с «механикой») и базируется на «средней» комплектации Comfort, дополненной элементами топовой версии Luxe.
Автоновости днявчера в 04:30
28

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,8K

Почему Одесса стала «горячей точкой» второй волны COVID-19 в Европе

Неконтролируемое поведение одесситов и гостей города этим летом привело к тому, что Одесса стала одной из самых «горячих точек» второй волны коронавируса, которая, как ожидается, вскоре захлестнет Европу.
Финансовая газетавчера в 03:00

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.
Известия17:12
25

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

В НАТО призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести российские войска с их территории, сообщается на сайте альянса.
Первый Севастопольскийвчера в 08:33
16

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ruвчера в 12:38
20