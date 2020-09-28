"За период с 20 марта по 23 сентября банками была проведена реструктуризация свыше 1,5 млн кредитных договоров на общую сумму 767 млрд рублей", - отмечается в документе. Всего в адрес банков поступило 2,8 млн обращений об изменении условий кредитного договора.