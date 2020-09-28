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ТАСС
ТАСС

Банки с марта реструктуризировали более 1,5 млн кредитов россиян

"За период с 20 марта по 23 сентября банками была проведена реструктуризация свыше 1,5 млн кредитных договоров на общую сумму 767 млрд рублей", - отмечается в документе. Всего в адрес банков поступило 2,8 млн обращений об изменении условий кредитного договора.В источнике
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TatCenter

Более 160 тыс. россиян получили кредитные каникулы

TatCenterвчера в 01:00
РБК

Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

РБК17:00
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
Российская газета

В России заканчиваются «кредитные каникулы»

Российская газета18:00
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
ТАСС

Банки с марта реструктуризировали более 1,5 млн кредитов россиян

ТАСС28 сентября в 15:46

Грузия отказывает Азербайджану и Армении в военном транзите

Глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил о том, что власти страны приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану.
Газета.Ruвчера в 15:02
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КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению первую в своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан указами в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ28 сентября в 15:14
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За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс27 сентября в 16:21

Еврокомиссия отметила рост деловой конъюнктуры и занятости в Сербии

Только среди компаний строительного сектора в сентябре наблюдался рост пессимизма, поскольку там деловая конъюнктура упала до минус 7,1 балла с уровня в минус 3,2 балла в августе, как свидетельствуют результаты опроса Европейской комиссии.
REGNUMвчера в 15:21

СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новостивчера в 11:15
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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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