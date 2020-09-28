Банки с марта реструктуризировали более 1,5 млн кредитов россиян
"За период с 20 марта по 23 сентября банками была проведена реструктуризация свыше 1,5 млн кредитных договоров на общую сумму 767 млрд рублей", - отмечается в документе. Всего в адрес банков поступило 2,8 млн обращений об изменении условий кредитного договора.В источнике
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Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта
Вести.Ruвчера в 00:12
Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей
ИА Красная Весна28 сентября в 16:22