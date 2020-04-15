Общество

ВедомостиВедомостиБанки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора. Это касается работы как с действующими клиентами, так и с новыми.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомостивчера в 08:07

Подробнее о событии

Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Эхо Москвывчера в 15:32

Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Телеканал 360°вчера в 08:42

Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Ведомостивчера в 08:07

ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

Банки.рувчера в 07:37

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

РБКвчера в 08:19

Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъвчера в 08:40

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Lenta.ru15 апреля в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество

В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
490
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
11
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
423
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
245
Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,8K
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Республике Алтай

В Республике Алтай выявлен уже второй случай заболевания коронавирусом.
Алтайская правда вчера в 22:58
3
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
436
Авто

Минпромторг РФ предложил повысить транспортный налог

Минпромторг сообщил, что ставки транспортного налога могут значительно увеличиться.
АиФ Тверь вчера в 06:33
3
Политика

Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)

В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.
ИноСМИ вчера в 23:04
Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
524
Армия и оружие

Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
11
Происшествия

В Калужской области ещё один человек поборол коронавирус

1521 находятся под наблюдением дома. 2912 человек сняты с наблюдения по результатам анализов. Всего на COVID-19 обследовали 5163 человек.
ТРК Ника вчера в 11:39
Политика

США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома

Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Общество

Трамп представил поэтапный план снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:15
39
Общество

В России продажи спортивных товаров выросли на 53%

В России с 1 марта по 5 апреля 2020 года продажи спортивного инвентаря увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вслух.Ру 00:20
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия вчера в 17:40
6
Общество

В Забайкалье зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в Забайкалье возросло до 28 человек.
Байкал24 15 апреля в 01:19
11
Общество

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru вчера в 11:04
758
Происшествия

Коронавирус нашли ещё у пятерых жителей Алтайского края

По данным оперативного штаба, в Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом; в регионе 53 заболевших.
Сиб.фм вчера в 23:28
7
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 22:02
58
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
14
Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
45
Политика

Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
4,5K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Футбол

Известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке»

Известный агент Тимур Гурцкая раскритиковал стиль немецкого специалиста Доменико Тедеско, который он исповедует в московском "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 23:52
Здоровье

В Самарской области решили не запрещать въезд на садово-дачные участки

13 апреля администрация Ставропольского района Самарской области разослала главам сельских поселений письмо, в котором были рекомендации относительно въезда на территории садово-дачных участков.
Неслухи.рф вчера в 12:01
8
Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Экономика

Предприятия ЖКХ предложили включить в список системообразующих

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в число системообразующих.
Известия вчера в 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное