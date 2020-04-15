с чего всё началось

ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора. Это касается работы как с действующими клиентами, так и с новыми.

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 11

Общество Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 2,5K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 436

Политика Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent) В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.

Происшествия В Калужской области ещё один человек поборол коронавирус 1521 находятся под наблюдением дома. 2912 человек сняты с наблюдения по результатам анализов. Всего на COVID-19 обследовали 5163 человек.

Политика США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.

Общество В России продажи спортивных товаров выросли на 53% В России с 1 марта по 5 апреля 2020 года продажи спортивного инвентаря увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. 758

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 58

Политика Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой». 4,5K

Футбол Известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке» Известный агент Тимур Гурцкая раскритиковал стиль немецкого специалиста Доменико Тедеско, который он исповедует в московском "Спартаке".