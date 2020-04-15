с чего всё началось

ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора. Это касается работы как с действующими клиентами, так и с новыми.

Общество В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом. 307

Общество Росздравнадзор рассказал о точности тестов на коронавирус Точность зарегистрированных в России тестов на коронавирус оценивается в 95 %. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 189

Происшествия В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Политика В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство. 1K

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 7

Экономика Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии. 1,1K

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии. 433

Авто Volkswagen опубликовал тизер обновленного кроссовера Tiguan Немецкая компания Volkswagen распространила тизерное изображение обновленного кроссовера Tiguan.

Здоровье Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. 41