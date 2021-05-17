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Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

Что видят банки РБК направил запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург», в банке «Русский стандарт» считают его незначительным.В источнике
РБК
URA.Ru
Телеканал 360°
Lenta.ru

С чего всё началось

Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК.
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