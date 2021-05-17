Что видят банки РБК направил запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург», в банке «Русский стандарт» считают его незначительным.

С чего всё началось Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. РБК 17:00