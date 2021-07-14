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Банки смягчили условия по выдаче кредитов и ипотеки

Российские кредитные организации снизили минимальный возраст заемщика, а также увеличили максимальный возраст для оформления кредита, пишут "Известия". Абсолют банк в 2021 году увеличил максимальный возраст для созаемщиков по ипотеке с 65 до 70 лет, отмечает издание.В источнике

С чего всё началось

Получи долг смолоду: банки упрощают выдачу ипотеки

Банки стали смягчать условия по возрасту ипотечных клиентов: в крымском РНКБ жилищные кредиты позволили оформлять молодым людям с 18 до 21 года, а в «Абсолюте» повысили планку для пожилых людей с 65 до 70 лет, сообщили «Известиям» их представители.
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Банки смягчили условия по выдаче кредитов и ипотеки

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