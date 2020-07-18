Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

2 фото
Снизить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% предложил в начале июня Минфин. Некоторые банки, не дожидаясь постановления правительства о внесении изменений в программу, объявили о приеме заявок на льготную ипотеку со сниженным взносом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банки раньше времени снизили первый взнос по льготной ипотеке

Давыдов.Индекс06:28

Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

Российская газета01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
19
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Происшествия

Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб

ТАСС 14:01
2
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

SpeedMe 02:07
525
Общество

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
36
Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
37
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
1,6K
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
4,6K
Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
12
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,3K
Фигурное катание

Роднина отреагировала на гибель фигуристки Александровской

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выразила соболезнования в связи с гибелью Александровской.
Газета.Ru 08:16
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
140
Общество

В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»

В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
3
Армия и оружие

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
165
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
715
Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
261
Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
12
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ вчера в 10:31
15
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Газета.Ru 12:56
731
Кино

Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.
Piter.tv 16 июля в 07:58
3
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о налоговом манёвре в IT-отрасли

Напомним, что во время обращения к нации 23 июня российский лидер Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере, включая бессрочное снижение тарифов страховых взносов с 14 до 7,6 процента, а также уменьшение ставки по налогу на прибыль с 20 до трех процентов для компаний отрасли.
Наша версия вчера в 11:06
8
Культура

«Гардемарины-5» снимут в Крыму: Светлана Дружинина объявила о начале работы над проектом

Комсомольская правда 07:45
Общество

В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула

В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:21
1
Футбол

Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
18
Футбол

Черышев не сыграет за «Валенсию» в матче с «Севильей» из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07
Футбол

Молодой футболист «Локомотива» перешёл в «Спартак»

Новым футболистом «красно-белых» стал 15-летний защитник Георгий Тунгулияди.
Свободная Пресса 15:08
1
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
144
Наука

Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара.
Lenta.ru 13:52
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное