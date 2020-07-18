Снизить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% предложил в начале июня Минфин. Некоторые банки, не дожидаясь постановления правительства о внесении изменений в программу, объявили о приеме заявок на льготную ипотеку со сниженным взносом.

Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

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