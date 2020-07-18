Экономика
Российская газетаБанки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой
Снизить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% предложил в начале июня Минфин. Некоторые банки, не дожидаясь постановления правительства о внесении изменений в программу, объявили о приеме заявок на льготную ипотеку со сниженным взносом.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Фигурное катание
Роднина отреагировала на гибель фигуристки Александровской
Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выразила соболезнования в связи с гибелью Александровской.
Газета.Ru 08:16
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ вчера в 10:31
Кино
Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.
Piter.tv 16 июля в 07:58
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о налоговом манёвре в IT-отрасли
Напомним, что во время обращения к нации 23 июня российский лидер Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-сфере, включая бессрочное снижение тарифов страховых взносов с 14 до 7,6 процента, а также уменьшение ставки по налогу на прибыль с 20 до трех процентов для компаний отрасли.
Наша версия вчера в 11:06
Культура
«Гардемарины-5» снимут в Крыму: Светлана Дружинина объявила о начале работы над проектом
Комсомольская правда 07:45
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:21
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
Футбол
Черышев не сыграет за «Валенсию» в матче с «Севильей» из-за травмы
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07
Футбол
Молодой футболист «Локомотива» перешёл в «Спартак»
Новым футболистом «красно-белых» стал 15-летний защитник Георгий Тунгулияди.
Свободная Пресса 15:08
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Наука
Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров
Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара.
Lenta.ru 13:52