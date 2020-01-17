Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

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Deita.ruвчера в 20:45

Банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:43

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23
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Помпео отреагировал на смену правительства в России

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Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве

Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
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Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной берлинской конференции по Ливии.
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Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro

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Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
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Индийская компания Maruti Suzuki намерена начать выпуск пятидверной версии Jimny для домашнего рынка.
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Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

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Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
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Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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