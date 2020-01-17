Экономика
КоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
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Политика
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Бывший капитан английского "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг перешел в миланский "Интер", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
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В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
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Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.
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Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве
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Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
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Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной берлинской конференции по Ливии.
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром
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Авто
Suzuki Jimny может появиться в пятидверном исполнении
Индийская компания Maruti Suzuki намерена начать выпуск пятидверной версии Jimny для домашнего рынка.
Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
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Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод
Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
Политика
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Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.