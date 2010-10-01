Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

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Банки заманивают клиентов низкими требованиями

Deita.ruвчера в 20:45

Банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:43

Российские банки снижают требования к желающим взять ипотеку

НТВ02:25
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МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

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Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
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