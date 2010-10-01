Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Банки заманивают клиентов низкими требованиями

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Orenburg.media03:11

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News.ruвчера в 20:59

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Москва 2408:28

Банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:43

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23
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Газета.Ru 08:48
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Газета.Ru 04:37
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
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Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
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Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
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Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Боруссия М». Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.60.
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Общество

BMW запустит в России сервис аренды мотоциклов

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Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

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Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия 07:19
Общество

Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза

В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.
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МИД Германии извинился за шутку о визе в своем твиттере, которая вызвала критику пользователей.
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США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана

Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Военное дело 08:19
Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина вырос после послания

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».
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Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

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Газета.Ru 09:56
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Общество

ГИБДД впервые разрешила нанести на автомобиль полицейскую маркировку

В городе Балашиха Московской области на автомобиль впервые нанесена дополнительная (полицейская) маркировка, сообщили в ГИБДД России.
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Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
РБК 06:26
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