Экономика
КоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
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Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
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Политика
Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один
На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.
Общество
РФ получила право на экспорт говядины в Китай
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Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
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Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Экономика
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Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
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Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
Рада попросила Рим об объективности при рассмотрении дела Маркива
"Верховная рада Украины постановляет: обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива", - говорится в тексте заявления.
Спорт
Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине
Немецкий защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» Роберт Бауэр рассказал о негативном восприятии России на родине.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Общество
Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели
В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.