Экономика
КоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
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