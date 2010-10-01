Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
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Бюро кредитных историй зафиксировало снижение требований банков к ипотечным заемщикам

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Deita.ruвчера в 20:45

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НТВ02:25

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
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Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
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Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
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Строительство терминала С2 в Шереметьево начнется в 2024 году

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Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

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Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

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РБК вчера в 20:35
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