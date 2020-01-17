Экономика
КоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
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Помпео прокомментировал смену российского правительства
Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России.
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Сотрудники Министерства спорта Российской Федерации опровергли информацию, согласно которой все сотрудники ведомства должны написать заявления об увольнении.
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января
Президент России Владимир Путин 19 января посетит Международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщил Кремль.
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Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
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По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
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В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Транспорт
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В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Трудный самолет На испытаниях Су-24 возникало много проблем и чрезвычайных ситуаций: самолет нашпиговали новыми технологиями и конструкторскими решениями.
Общество
В Дюссельдорфе эвакуируют 11 тысяч жителей из-за бомбы времен войны
Власти немецкого города Дюссельдорф объявили эвакуацию после того, как была обнаружена бомба времен Второй мировой войны.
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Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
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Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.