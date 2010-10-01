Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
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Эксперты заметили снижение требований банков к ипотечникам

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НТВ02:25

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23
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«Северный поток-2» будет достроен – МИД России

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Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку

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Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
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Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
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Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения

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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

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