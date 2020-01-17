Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
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с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
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Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

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Deita.ruвчера в 20:45

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НТВ02:25

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23
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Экс-полковник СКР заявил, что вбрасывал компромат о взятках

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Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере

That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
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Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине

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Глава Удмуртии рассказал о развитии здравоохранения республики

Глава Удмуртии прокомментировал Послание Президента России к Федеральному Собранию.
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Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

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