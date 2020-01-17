Экономика
Мой БрянскБанки снижают требования к ипотечным заемщикам
Оценить16
с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Наука
В Швейцарии создано золото с плотностью пластмассы
Политика
Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Политика
Госдума утвердила Мишустина премьером
После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Футбол
Клопп раскритиковал оборонительный стиль игры «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
Финансы
Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200
На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Наука
Выяснено, как элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком
Английские ученые выяснили, как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Футбол
«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
Религия
Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова
Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.