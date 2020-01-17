Экономика

Мой БрянскМой БрянскБанки снижают требования к ипотечным заемщикам

Снижение требований банков к ипотечным заемщикам зафиксировало БКИ.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
Коммерсантъвчера в 17:23

Подробнее о событии

Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

Москва 2408:28

Банки ужесточают правила по выдаче кредитов

Orenburg.media03:11

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъвчера в 17:23

Банки ужесточают правила по выдаче кредитов

News.ruвчера в 20:59

Банки заманивают клиентов низкими требованиями

Deita.ruвчера в 20:45

Банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:43

Российские банки снижают требования к желающим взять ипотеку

НТВ02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Наука

В Швейцарии создано золото с плотностью пластмассы

АБН 15 января в 19:38
Политика

Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
Российская газета 18:27
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости 18:28
Космос

Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

Территория новостей вчера в 11:14
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM 18:53
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

REGNUM вчера в 04:29
Игры

Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств

Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 03:09
Политика

Госдума утвердила Мишустина премьером

После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
Футбол

Клопп раскритиковал оборонительный стиль игры «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 18:16
Финансы

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
РБК вчера в 13:36
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 16:39
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Наука

Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке

Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
РИА Новости 09:39
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК 10:11
Наука

Выяснено, как элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком

Английские ученые выяснили, как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 10:57
Происшествия

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Российская газета 01:37
Футбол

Официально: Эшли Янг перешел в Интер

Bethub.org 16:00
Общество

Пригожин осудил Водонаеву за высказывание о маткапитале

Рамблер 06:31
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Футбол

«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе

22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
Чемпионат 18:40
Религия

Накануне праздника Крещения специалисты МЧС встретились с настоятелями храмов и церквей Коврова

Праздник начинается вечером 18-го января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. В храмах в этот день освящают воду.
МЧС медиа 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное