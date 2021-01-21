В 2020 году российские банки ужесточили кредитную политику. За год средний лимит по кредитным картам, выданным россиянам, снизился более чем на 8 тысяч рублей. Так, в декабре 2020 года средний лимит составил 65,4 тыс. рублей.

С чего всё началось Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс По данным бюро, по сравнению с ноябрем средний лимит по кредитке сократился на 6,5%, при этом выдачи карт росли. Банки заключили 917 тыс. кредитных договоров (+21% к ноябрю) на 60 млрд руб. РБК 16:00