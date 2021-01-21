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АБН
АБН

Банки снизили до минимума лимит по кредитным картам

В 2020 году российские банки ужесточили кредитную политику. За год средний лимит по кредитным картам, выданным россиянам, снизился более чем на 8 тысяч рублей. Так, в декабре 2020 года средний лимит составил 65,4 тыс. рублей.В источнике
РБК
Телеканал 360°
Моллы.Ru
Deita.ru
News.ru
Tomsk.Ru
АБН
С чего всё началось
РБК

Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс

По данным бюро, по сравнению с ноябрем средний лимит по кредитке сократился на 6,5%, при этом выдачи карт росли. Банки заключили 917 тыс. кредитных договоров (+21% к ноябрю) на 60 млрд руб.
РБК16:00
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Рамблер

Когда это все закончится: россиянам урезали лимиты по кредиткам

Рамблер03:01
Forbes

Банки снизили лимит по кредитным картам до четырехлетнего минимума

Forbes17:41
Deita.ru

Минус 10 тысяч рублей: банки снизили лимиты по кредиткам

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

Банки опустили лимиты по кредиткам почти на 10 тысяч рублей

Телеканал 360°20:55
News.ru

РБК: Банки за год срезали лимиты по кредиткам на 10 тыс. рублей

News.ru18:57
АБН

Банки снизили до минимума лимит по кредитным картам

АБН23:00
РБК

Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс

РБК16:00

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