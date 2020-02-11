Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК11 февраля в 01:44

Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media11 февраля в 14:36

Промсвязьбанк снизит ставки по ипотеке

Строительная Газетавчера в 03:40

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия

Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Газета.Ru вчера в 14:16
Игры

Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II

Российская газета вчера в 04:21
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия

Российский тренер надругался над семилетней школьницей

По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.
Lenta.ru 05:52
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Здоровье

В Златоусте проверят поликлинику, куда нужно звонить 327 раз

В понедельник, 10 февраля, было 240 вызовов на 11 участков.
U74.Ru 04:30
Гаджеты

Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
REGNUM 04:50
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Армия и оружие

Турция обещает атаковать сирийские войска

В Кремле по-прежнему привержены достигнутым договоренностям, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: согласно этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению нейтрализации террористических группировок в Идлибе.
Ведомости вчера в 16:23
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Политика

Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
ГЛАС.RU 02:19
Кино

Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Игромания.ру 06:16
Политика

Гражданин Германии арестован за нарушение эмбарго в отношении России

Немецкие стражи порядка арестовали местного жителя по подозрению в нарушении эмбарго против России, сообщает Федеральная прокуратура Германии.
Взгляд.ру 04:02
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 05:47
Наука

Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах

Ученые изучили, как долго коронавирус живет на предметах, сообщает РИА Новости.
Daily 06:31
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Общество

Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии

Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.
Москва 24 вчера в 08:59
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
Авто

УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года

На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
МонаВиста вчера в 11:22
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное