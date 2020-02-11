ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.

Происшествия Российский тренер надругался над семилетней школьницей По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.

Гаджеты Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10 Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Армия и оружие Турция обещает атаковать сирийские войска В Кремле по-прежнему привержены достигнутым договоренностям, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: согласно этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению нейтрализации террористических группировок в Идлибе.

Политика Россияне стали хуже относиться к украинцам Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.

Кино Disney уже работает над сиквелом «Аладдина» Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.