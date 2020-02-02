Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
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Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

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