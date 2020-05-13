Экономика
ForbesБанки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
В апреле российские банки одобряли лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%), подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это минимум с 2017 года, когда в НКБИ начали считать данный показатель, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
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