Экономика

ForbesForbesБанки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

В апреле российские банки одобряли лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%), подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это минимум с 2017 года, когда в НКБИ начали считать данный показатель, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
1,5K
Общество

Названы аэропорты с высоким риском заражения коронавирусом

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:25
Наука

Признаки болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса

Герпес может не являться возбудителем болезни Альцгеймера, однако он точно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.
Live24 14:43
37
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
57
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии направили в Турцию четыре самолета

ФАН 09:55
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
12
Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
7
Общество

В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий

Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.
РБК 16:45
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

В Италии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 16:57
Экономика

В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики

Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 18:36
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
253
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
262
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
51
Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Единоборства

Глава UFC поддержал семью Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт поддержал семью Хабиба Нурмагомедова, когда в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.
Спорт-Экспресс 18:31
Шоу-бизнес

Давид Манукян сделал татуировку в честь Ольги Бузовой

Блогер Давид Манукян сделал татуировку, посвящённую своей возлюбленной, певице Ольге Бузовой.
ИА InterMedia вчера в 14:32
10
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
365
Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
605
Политика

Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК 19:19
Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru 15:58
102
Общество

В России отказались от создания аналога «Википедии»

Власти РФ отказались от идеи создания российского аналога «Википедии».
BFM.ru 11:15
8
Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
1,1K
Наука

Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument 15:55
Экономика

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
37
Энергетика

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
36
Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
91
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
34
Киберспорт

VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020

Приглашения получили VP.Prodigy, Natus Vincere, Gambit Esports, FlyToMoon, Team Spirit и другие коллективы.
CyberSport.ru 13:04
Футбол

Вагиз Галиулин рассказал об амбициях «Нефтехимика» на выход в РПЛ

Полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин рассказал об отличиях нижнекамского «Нефтехимика» образца 2012 и 2010 годов, а также высказался об амбициях нынешней команды на выход в РПЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное