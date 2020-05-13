Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

с чего всё началось

По оценкам аналитиков, сильнее всего упал уровень в сфере потребительских кредитов. В условиях кризиса российские банки ужесточили условия к потенциальным заемщикам. По итогам апреля было одобрено только 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до минимума

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