Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБанки снизили уровень одобрения по кредитам до минимума

По оценкам аналитиков, сильнее всего упал уровень в сфере потребительских кредитов. В условиях кризиса российские банки ужесточили условия к потенциальным заемщикам. По итогам апреля было одобрено только 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

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Телеканал 360°вчера в 19:55

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Политика

США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека

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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

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Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

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Общество

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Политика

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Общество

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Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

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