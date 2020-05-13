Экономика
Деловое.ТВБанки снизили уровень одобрения по кредитам до минимума
По оценкам аналитиков, сильнее всего упал уровень в сфере потребительских кредитов. В условиях кризиса российские банки ужесточили условия к потенциальным заемщикам. По итогам апреля было одобрено только 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Гаджеты
Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone
Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании.
iReactor 04:49
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Piter.tv 13:05
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Политика
США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека
В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня
Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Общество
Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Коронавирус за все время тестирования выявили у 1666 российских военных, среди учащихся в военных вузах - у 1244 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 13:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Общество
Бабура о коронавирусе: регион сможет справиться с этой бедой, если все захотят
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область сможет справиться с коронавирусом, если всё население будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Новый Калининград.Ru 11:56
Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN приблизилась 12 мая на минимальное расстояние к Земле.
РЕН ТВ 15:03
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Шоу-бизнес
Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности
Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22