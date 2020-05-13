Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБанки снизили уровень одобрения по кредитам до минимума

По оценкам аналитиков, сильнее всего упал уровень в сфере потребительских кредитов. В условиях кризиса российские банки ужесточили условия к потенциальным заемщикам. По итогам апреля было одобрено только 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
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Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

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Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
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Экзамены для девятиклассников отменили

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В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
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Здоровье

Антитела обнаружили у большинства пациентов с коронавирусом

Группа американских ученых из Медицинской школы Маунт-Синай выявила антитела к корнавирусу у большинства пациентов, перенесших инфекцию.
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Экономика

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Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн

Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
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Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

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РИА Новости 08:55
Общество

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Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
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Гаджеты

У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»

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Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

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Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

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79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
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Собянин принял решение о доплатах врачам в домах престарелых и интернатах

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Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

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