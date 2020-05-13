Экономика
РИА НовостиБанки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума
Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС вчера в 03:28
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
Педагог социального приюта в Уфе опубликовала оскорбляющие детей видео
Воспитательница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей.
Известия вчера в 20:21
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП
Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Путешествия
65 санаториев Сочи откроют 1 июня
Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
Шоу-бизнес
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
Экспресс газета 03:11
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Экономика
Средняя цена полета экономклассом по России выросла в апреле
По данным сайта OneTwoTrip, средняя цена авиабилета в России эконом-классом в одну сторону выросла на 12,3% — c 5,7 тыс. в марте до 6,4 тыс. рублей апреле.
Известия вчера в 15:30
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.
Discover24 вчера в 02:27
Кино
Стал известен бюджет продолжения «Аватара»
News.ru вчера в 08:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Биатлон
Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президента организации пиром во время чумы, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Происшествия
Обвиняемого во взятке директора «Барнаулкапстроя» выпустили из СИЗО
Экс-гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (БКС) Александра Канакова выпустили из СИЗО под домашний арест.
Толк 04:13
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Политика
Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию
Максим Куцый обвинил СМИ в съемке "на режимном объекте". Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Национальную гвардию.
Piter.tv 04:52
Здоровье
Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области
По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325.
Kurskcity.ru 03:37