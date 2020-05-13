Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

с чего всё началось

Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

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