Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

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Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

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В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

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Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Общество

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В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

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Общество

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В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
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Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

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Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции

Tahoe станет не только новейшим полицейским автомобилем на рынке, но и обзаведется множеством улучшений и удобств, обеспечивающих безопасность и комфортное пребывание сотрудников правоохранительных органов при исполнении.
32CARS.ru 11 мая в 03:00
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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