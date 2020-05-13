Экономика
Lenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Найден новый способ различить причину образования тромбов
Evo-rus.com 02:53
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Педагог социального приюта в Уфе опубликовала оскорбляющие детей видео
Воспитательница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей.
Известия вчера в 20:21
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника
ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Спорт
«Динамо» подпишет двух игроков «Енисея»
«Динамо» хочет подписать Ужгина и Раздорских свободными агентами, когда истечет их контракт с «Енисеем».
ODDS.ru 04:54
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Политика
Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем
Кедми обратил внимание на то, что масштабные боевые действия со стороны Соединенных Штатов против Китая обернутся катастрофой.
iReactor 04:58
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Общество
Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам
Первой причиной, по которой не следует заменять ЕГЭ вступительными экзаменами в вузы, Мау назвал возможность подавать документы в несколько учебных заведений одновременно.
РБК 05:35
Общество
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.
Metaratings 05:26
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН вчера в 05:33
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
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Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Общество
Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня
Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.
Новый Калининград.Ru 04:08