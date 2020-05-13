Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Наука

Найден новый способ различить причину образования тромбов

Evo-rus.com 02:53
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Педагог социального приюта в Уфе опубликовала оскорбляющие детей видео

Воспитательница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей.
Известия вчера в 20:21
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Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Общество

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника

ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
3
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Спорт

«Динамо» подпишет двух игроков «Енисея»

«Динамо» хочет подписать Ужгина и Раздорских свободными агентами, когда истечет их контракт с «Енисеем».
ODDS.ru 04:54
Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
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Политика

Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем

Кедми обратил внимание на то, что масштабные боевые действия со стороны Соединенных Штатов против Китая обернутся катастрофой.
iReactor 04:58
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
3
Общество

Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам

Первой причиной, по которой не следует заменять ЕГЭ вступительными экзаменами в вузы, Мау назвал возможность подавать документы в несколько учебных заведений одновременно.
РБК 05:35
Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.
Metaratings 05:26
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Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН вчера в 05:33
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
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Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
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Общество

Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня

Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.
Новый Калининград.Ru 04:08
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