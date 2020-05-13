Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Здоровье

В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
РИА Новости 06:39
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
5,2K
Общество

В уральском городе разрешили работать торговым центрам

Тавда, Свердловская область, 13 мая 2020, 12:17 — REGNUM В Тавде (Свердловская область) разрешили работать торговым центрам, хотя в регионе ещё действует «режим самоизоляции».
REGNUM 05:17
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
2,2K
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Политика

Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:14
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 96 новых зараженных коронавирусом

Краснодар, 13 мая 2020, 13:19 — REGNUM Общее число выявленных на территории Краснодарского края случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло за стуки на 96 и составляет 2 222 человека.
REGNUM 06:19
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Общество

На Ставрополье коллектив интерната пожаловался на отсутствие медпомощи

Ставрополь, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната с круглосуточным проживанием инвалидов в Новоселицком районе Ставрополья пожаловались на недостаточную медицинскую помощь при работе с постояльцами, заразившимися коронавирусом.
REGNUM 06:03
2
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Кино

Джош Гэд из «Красавицы и чудовища» сыграет в фильме о падении Луны

Берлин, 13 мая 2020, 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище».
REGNUM 06:52
Общество

Володин предложил Мурашко снять маску во время выступления в Госдуме

На правительственном часе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко выступить без медицинской маски, так как трибуна находится далеко от других участников.
News.ru 06:52
2
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
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Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Пескова рассказала Ксении Собчак о болезни отца

Bimru.ru 07:03
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Шоу-бизнес

Беременная Софи Тернер гуляет по Лос-Анджелесу в клетчатой рубашке и домашних тапочках — и выглядит невероятно мило

Звезда сериала «Игра престолов» выбрала необычный аутфит. Софи скрыла округлившийся живот под клетчатой рубашкой свободного кроя.
Grazia 11 мая в 03:12
Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Интернет

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
1
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
168
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
4
Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Культура

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Sibnet Новости 11 мая в 05:00
3
Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
1
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
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