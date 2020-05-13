Экономика
РИА НовостиБанки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума
Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Здоровье
В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
РИА Новости 06:39
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
В уральском городе разрешили работать торговым центрам
Тавда, Свердловская область, 13 мая 2020, 12:17 — REGNUM В Тавде (Свердловская область) разрешили работать торговым центрам, хотя в регионе ещё действует «режим самоизоляции».
REGNUM 05:17
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:14
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 новых зараженных коронавирусом
Краснодар, 13 мая 2020, 13:19 — REGNUM Общее число выявленных на территории Краснодарского края случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло за стуки на 96 и составляет 2 222 человека.
REGNUM 06:19
Общество
На Ставрополье коллектив интерната пожаловался на отсутствие медпомощи
Ставрополь, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната с круглосуточным проживанием инвалидов в Новоселицком районе Ставрополья пожаловались на недостаточную медицинскую помощь при работе с постояльцами, заразившимися коронавирусом.
REGNUM 06:03
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Кино
Джош Гэд из «Красавицы и чудовища» сыграет в фильме о падении Луны
Берлин, 13 мая 2020, 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище».
REGNUM 06:52
Общество
Володин предложил Мурашко снять маску во время выступления в Госдуме
На правительственном часе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко выступить без медицинской маски, так как трибуна находится далеко от других участников.
News.ru 06:52
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Беременная Софи Тернер гуляет по Лос-Анджелесу в клетчатой рубашке и домашних тапочках — и выглядит невероятно мило
Звезда сериала «Игра престолов» выбрала необычный аутфит. Софи скрыла округлившийся живот под клетчатой рубашкой свободного кроя.
Grazia 11 мая в 03:12
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Интернет
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости 11 мая в 05:00
Происшествия
«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05