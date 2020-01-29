Экономика
РБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Хоккей
Кузнецов: Овечкин не думает о рекорде Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина.
Спорт
Ласицкене рассказала о стыде за выступление под нейтральным флагом
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Армия и оружие
The National Interest назвал многообещающим российский БПЛА «Охотник»
Авто
Купе Bentley Continental GT превратилось в кроссовер
Компания Bentley представила внедорожную версию купе Continental GT.
Космос
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Происшествия
Самолёт Москва — Екатеринбург задержали из-за детского горшка
Самолёт Москва — Екатеринбург был задержан в аэропорту «Внуково» больше чем на час. Причиной стал детский горшок, пишут местные СМИ.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Теннис
Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
Политика
В России может появиться Верховный правитель
Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Хоккей
Подколзин прокомментировал победу СКА
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:0) в матче чемпионата КХЛ и назначение на пост старшего тренера Валерия Брагина.
Политика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источники РБК сообщили, что Игнатьев будет уволен с занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Здоровье
В Китае число заболевших коронавирусом достигло почти 6 тысяч человек
В Китае количество зараженных вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией достигло 5 974 человек.
Хоккей
Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ
До бело-голубых участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и финский "Йокерит".
Происшествия
Главу Ширинского района Хакасии осудили за нападение на журналиста
28 января Черногорский городской суд Хакасии огласил приговор главе Ширинского района Сергею Зайцеву, который в мае 2019 г. повалил корреспондента телеканала «Россия-24» Ивана Литомина на пол в собственном кабинете.
Происшествия